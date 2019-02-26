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Суд арестовал подозреваемого в госизмене начальника Генштаба времен Януковича

Вторник, 26 февраля 2019, 00:03
Суд арестовал подозреваемого в госизмене начальника Генштаба времен Януковича

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене бывшему начальнику Генерального штаба Владимиру Замане в виде содержания под стражей до 27 марта 2019

Прокуроры требовали избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку он может покинуть страну.

Заману в частности обвиняют в сокращении личного состава боеспособных военнослужащих и расформирования воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.

Правонарушения, в которых обвиняют Заману, не предусматривают возможности внесения залога.

Экс-руководитель Генштаба подтвердил, что как военнослужащий с более чем 36-летним стажем понимает, что ему предъявлены серьезные обвинения, однако утверждает, что в тексте подозрения "ни одной буквы правды нет".

"Фабрикация фактов и клевета", - назвал подозрение Замана.

По словам экс-руководителя Генштаба, свидетелей, на чьи показания ссылается следствие, в свое время он освободил от должностей "за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей".

Он заверил, что готов отвечать по каждой директиве в частности о сокращении военных частей и объяснить свои решения, подчеркивая что  эти документы согласовывал не он один, а целый коллектив Генштаба.

Экс-руководитель Генштаба утверждает, что не имел никаких контактов с военными силами РФ, а в России "был 1 раз в переговорах", куда его послали.

Замана отрицает сговор с экс-президентом Виктором Януковичем и уверяет, что виделся с ним лишь только в официальной обстановке.

Ранее на заседании 25 февраля судья Печерского райсуда Вячеслав Пидпалый удовлетворил ходатайство защиты о приобщении к делу документов, характеризующих личность Заманы и диагноз о хроническом заболевании, установленный в 2014 году (не разглашается).

Адвокат Юрий Мартыненко отметил, что по состоянию здоровья Замана требует ежедневного лечения.

Защита пояснила, что Замана не признает объявленные ему подозрения, но готов доказывать свою невиновность в суде, и в подтверждение того, что не собирается бежать, готов сдать свой загранпаспорт.

Напоминаем:

  • Владимир Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.
  • Янукович уволил Заману, по неофициальной информации, из-за того, что тот отказался дать приказ на выдвижение на Киев десантной дивизии из Днепропетровска.
  • Замана свидетельствовалпо делу о государственной измене Виктора Януковича. Он говорил, что первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в январе 2014 года. Замана утверждал, что разговаривал по этому поводу с Александром Турчиновым, но тогдашнее руководство якобы решило не отвечать на агрессию.
  • Турчиновназвал эти показания ложью.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенштабВооруженные силыгосизменаЯнукович
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