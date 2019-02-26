Лейбористы поддержали идею повторного референдума по Brexit

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Вторник, 26 февраля 2019, 02:32

Британская Лейбористская партия поддержала требования о проведении нового референдума о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в составе Европейского Союза.

Об этом говорится в заявлении партии, пишет DW.

Лейбористы предложат или поддержат повторное голосование, чтобы предотвратить разрушительный Brexit на основе сделки премьер-министра Терезы Мэй, которая была неоднократно отклонена.

Вначале лидер лейбористов Джереми Корбин попытается убедить правительство в своем альтернативном плане Brexit, отмечается в документе. Во вторник, 26 февраля, оппозиционная партия выступит с рядом требований по сделке о выходе Великобритании из ЕС.

Среди них - сохранение членства страны в европейском таможенном союзе, тесная связь с единым рынком ЕС и обязательства по участию в агентствах и программах Евросоюза в таких сферах, как охрана окружающей среды, образование и промышленное регулирование. Если эти требования будут отклонены, то Лейбористская партия внесет предложение о повторном референдуме.

Напоминаем:

  • В ЕС рассматривают возможность отложить выход Великобритании из блока на два года.
  • Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться 21-месячный переходный период. Премьер Британии Тереза Мэй отложила голосование по соглашению с ЕС до 12 марта. Трое британских министров заявили, что Brexit должен быть отложен, если парламент не проголосует за соглашение в ближайшие дни.

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Темы: Великобритания ЕС референдум


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