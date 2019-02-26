В ЕП уверяют, что дочь Пескова не имеет доступа к секретным документам

Дочь пресс-секретаря Путина проходит практику в Европарламенте у бывшего члена партии Марин Ле Пен.

Об этом пишет AFP.

Дочь пресс-секретаря президента России Владимира Путина работает стажером у евродепутата от Франции Эмерика Шопрада.

Шопрад, который также является членом парламентского комитета по иностранным делам, подчеркнул, что Елизавета Пескова, которая изучает право во Франции, не имеет доступа к конфиденциальным документам.

Пресс-секретарь парламента Марджори ван ден Брук добавила, что "на самом деле сам Шопрад никогда не имел доступа к конфиденциальным документам".

Шопрад был избран в парламент от французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен в 2014 году, но, как сообщается, с тех пор вышел из партии и считает себя независимым.

По словам самого Шопрада, Елизавета начала свою стажировку в ноябре 2018 года и уедет в конце апреля, когда закончится срок его полномочий.

Он заявил, что Пескова не может участвовать в закрытых дебатах или в работе делегации ЕС/РФ, в которую входит Шопрад.

Депутат добавил, что ей платят 1000 евро в месяц.

С другой стороны, Кристин Рево д'Алонн-Боннефуа, член Европейского парламента от Франции, заявила AFP, что она "встревожена".

"Это действительно шокирует. Дочь пресс-секретаря Кремля - ​​не просто кто-то. Я удивлена, что ее принятие на работу было подтверждено кадровой службой парламента", - добавила она.

Шопрад был наблюдателем на "референдуме", под прикрытием которого РФ оправдывает аннексию Крыма. Он повторил AFP: "Я никогда не скрывал, что считаю Крым исторически русским".