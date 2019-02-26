Сутки в ООС: 7 обстрелов, оккупанты применили артиллерию, есть потери

За прошедшие сутки российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли позиции украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединский и из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил пять обстрелов: из гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Луганское, из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Новотошковское, из стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Хутор Вольный, Новоалександровка и Новгородское.

В общем оккупанты выстреляли 85 снарядов и мин.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем не запрещенных Минскими договоренностями дежурных огневых средств.

По данным разведки, 25 февраля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

По состоянию на 7:00 от начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.