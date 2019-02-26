Российский хор спел об атомной бомбардировке США прямо в соборе

833 просмотра
Вторник, 26 февраля 2019, 10:15

"Концертный хор Санкт-Петербурга" на концерте в Исаакиевском соборе ко Дню защитника Отечества 23 февраля исполнил песню об атомной бомбардировке США.

Видеозапись этого выложил в сеть блогер Геннадий Мохненко.

Как пишет "Новая газета", в основной программе хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.

А после 60-й минуты прозвучала песня "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" Андрея Козловского.

В игривой форме российские хористы пели такие слова:

"На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

"Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"

            Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

            Здравствуй, новая земля неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

            Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!

            Ты гори, гори земля неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

            Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

            Пополам гори земля неприятеля!"

Как отмечают российские СМИ, хор выложил видео концерта во Вконтакте.

Также отмечается, что 24 февраля ведущий пропагандист РФ Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на "Россия-1" перечислил цели на побережьях США, по которым могут ударить российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" – в частности, Пентагон в Вашингтоне, пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи (штат Мэриленд).

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия США ядерное оружие культура


powered by lun.ua
По теме
Порошенко: Кремль готовится к реальному удару 26 февраля 2019, 09:49
Третий ГРУшник из дела Скрипалей попал на камеры в Болгарии 26 февраля 2019, 07:18
В ЕП уверяют, что дочь Пескова не имеет доступа к секретным документам 26 февраля 2019, 04:29
Все новости
Главные новости
Порошенко: Кремль готовится к реальному удару
Организатор "Евровидения" ждет, кого выберет Украина вместо MARUV
Суд арестовал подозреваемого в госизмене начальника Генштаба времен Януковича
Окружение Порошенко курирует хищение оборонки – СМИ
Все новости
исследование

Чем может быть полезна 1 ложка сахара

Опыт

История выпускницы интерната

Опыт

Как владелица 32 мопсов поборола рак

Поиск по сайту
Архив
Весь архів