Российский хор спел об атомной бомбардировке США прямо в соборе

"Концертный хор Санкт-Петербурга" на концерте в Исаакиевском соборе ко Дню защитника Отечества 23 февраля исполнил песню об атомной бомбардировке США.

Видеозапись этого выложил в сеть блогер Геннадий Мохненко.

Как пишет "Новая газета", в основной программе хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.

А после 60-й минуты прозвучала песня "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" Андрея Козловского.

В игривой форме российские хористы пели такие слова:

"На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

"Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

Пополам гори земля неприятеля!"

Как отмечают российские СМИ, хор выложил видео концерта во Вконтакте.

24 февраля ведущий пропагандист РФ Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на "Россия-1" перечислил цели на побережьях США, по которым могут ударить российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" – в частности, Пентагон в Вашингтоне, пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи (штат Мэриленд).