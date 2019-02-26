Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский хор спел об атомной бомбардировке США прямо в соборе

Вторник, 26 февраля 2019, 09:15

"Концертный хор Санкт-Петербурга" на концерте в Исаакиевском соборе ко Дню защитника Отечества 23 февраля исполнил песню об атомной бомбардировке США.

Видеозапись этого выложил в сеть блогер Геннадий Мохненко.

Как пишет "Новая газета", в основной программе хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.

А после 60-й минуты прозвучала песня "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" Андрея Козловского.

В игривой форме российские хористы пели такие слова:

"На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

"Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"

            Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

            Здравствуй, новая земля неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

            Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!

            Ты гори, гори земля неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

            Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

            Пополам гори земля неприятеля!"

Как отмечают российские СМИ, хор выложил видео концерта во Вконтакте.

24 февраля ведущий пропагандист РФ Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на "Россия-1" перечислил цели на побережьях США, по которым могут ударить российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" – в частности, Пентагон в Вашингтоне, пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи (штат Мэриленд).

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАядерное оружиекультура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
Все новости...
Реклама: