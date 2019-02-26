Российский хор спел об атомной бомбардировке США прямо в соборе
"Концертный хор Санкт-Петербурга" на концерте в Исаакиевском соборе ко Дню защитника Отечества 23 февраля исполнил песню об атомной бомбардировке США.
Видеозапись этого выложил в сеть блогер Геннадий Мохненко.
Как пишет "Новая газета", в основной программе хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов.
А после 60-й минуты прозвучала песня "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" Андрея Козловского.
В игривой форме российские хористы пели такие слова:
"На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
"Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!
Пополам гори земля неприятеля!"
Как отмечают российские СМИ, хор выложил видео концерта во Вконтакте.
24 февраля ведущий пропагандист РФ Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на "Россия-1" перечислил цели на побережьях США, по которым могут ударить российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" – в частности, Пентагон в Вашингтоне, пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи (штат Мэриленд).