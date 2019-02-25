Киселев показал, как "Циркон" летит на Пентагон и резиденцию Трампа
Российский пропагандист Дмитрий Киселев в своей программе показал как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на такие мишени, как Пентагон или загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
В программе "Вести недели", вышедшей в минувшее воскресенье, ее ведущий Дмитрий Киселев, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием и восхваление новейшим оружием, показал графику, куда могут полететь российские ракеты.
В частности, в качестве мишеней были обозначены Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов в Форт Ритчи и другие локации, имеющих стратегическое значение в США.
По его словам, ракете "Циркон" хватит меньше пяти минут, чтобы долететь до указанных целей.
"Меньше 5 минут. Задача для школьника третьего класса. Вот оно подлетное время - 5 минут. Поэтому Путин и говорит: посчитайте. Нужно ли вам размещать свои ракеты против нас в Европе? Пока мы никому не угрожаем. Но если ракеты будут размещены, то ответ будет мгновенный", - заявил пропагандист.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не несут ответственности за сюжеты, показанные на российских телеканалах, в том числе и государственных.
Так, на вопрос, имели ли в виду в Кремле именно это, когда предлагали оценить дальность и время подлета российских ракет, Песков сказал, что этот вопрос следует адресовать телеканалам.
При этом он добавил, что Путин в своем выступлении не назвал ни одного географического пункта.
Напомним:
- Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.
- По его словам, если американские ракеты появятся на европейском континенте, то Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, из которых для нее будет соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих РФ ракетных комплексов.
- В частности, Путин похвастался гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая имеет дальность свыше тысячи километров и способна поражать как морские, так и наземные цели.