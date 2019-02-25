Киселев показал, как "Циркон" летит на Пентагон и резиденцию Трампа

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в своей программе показал как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на такие мишени, как Пентагон или загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

В программе "Вести недели", вышедшей в минувшее воскресенье, ее ведущий Дмитрий Киселев, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием и восхваление новейшим оружием, показал графику, куда могут полететь российские ракеты.

В частности, в качестве мишеней были обозначены Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов в Форт Ритчи и другие локации, имеющих стратегическое значение в США.

По его словам, ракете "Циркон" хватит меньше пяти минут, чтобы долететь до указанных целей.

"Меньше 5 минут. Задача для школьника третьего класса. Вот оно подлетное время - 5 минут. Поэтому Путин и говорит: посчитайте. Нужно ли вам размещать свои ракеты против нас в Европе? Пока мы никому не угрожаем. Но если ракеты будут размещены, то ответ будет мгновенный", - заявил пропагандист.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не несут ответственности за сюжеты, показанные на российских телеканалах, в том числе и государственных.

Так, на вопрос, имели ли в виду в Кремле именно это, когда предлагали оценить дальность и время подлета российских ракет, Песков сказал, что этот вопрос следует адресовать телеканалам.

При этом он добавил, что Путин в своем выступлении не назвал ни одного географического пункта.

Напомним: