Киселев показал, как "Циркон" летит на Пентагон и резиденцию Трампа

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Понедельник, 25 февраля 2019, 15:08

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в своей программе показал как российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" летят на такие мишени, как Пентагон или загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

В программе "Вести недели", вышедшей в минувшее воскресенье, ее ведущий Дмитрий Киселев, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием и восхваление новейшим оружием, показал графику, куда могут полететь российские ракеты.

В частности, в качестве мишеней были обозначены Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов в Форт Ритчи и другие локации, имеющих стратегическое значение в США.

По его словам, ракете "Циркон" хватит меньше пяти минут, чтобы долететь до указанных целей.

"Меньше 5 минут. Задача для школьника третьего класса. Вот оно подлетное время - 5 минут. Поэтому Путин и говорит: посчитайте. Нужно ли вам размещать свои ракеты против нас в Европе? Пока мы никому не угрожаем. Но если ракеты будут размещены, то ответ будет мгновенный", - заявил пропагандист.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не несут ответственности за сюжеты, показанные на российских телеканалах, в том числе и государственных.

Так, на вопрос, имели ли в виду в Кремле именно это, когда предлагали оценить дальность и время подлета российских ракет, Песков сказал, что этот вопрос следует адресовать телеканалам.

При этом он добавил, что Путин в своем выступлении не назвал ни одного географического пункта.

Напомним:

  • Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.
  • По его словам, если американские ракеты появятся на европейском континенте, то Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, из которых для нее будет соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих РФ ракетных комплексов.
  • В частности, Путин похвастался гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая имеет дальность свыше тысячи километров и способна поражать как морские, так и наземные цели.

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Темы: Росcия пропаганда США оружие


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