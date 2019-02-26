"Мужиков поздравить": В Минске продают полотенца с "вежливыми людьми"

В белорусской торговой сети "ГИППО" продают вафельные полотенца с принтом "вежливые люди" – мэмом, который появился после аннексии Крыма Россией.

Фото опубликовал в Facebook один из покупателей с ником Pavel Kurza

Полотенца с российскими триколорами, орденами, прицелами, самолётами и шевронами "вежливые люди" появились на полках гипермаркетов накануне 23 февраля и стоили 1 рубль 99 копеек (чуть меньше доллара).

Специалист по сбыту Татьяна заявила "Еврорадио", что на предприятии не знали, что обозначает термин "вежливые люди".

"Покупали российскую ткань для этих полотенец. Отшили. Ни у кого не возникало вопросов к принту. Никто не звонил, не уточнял... Почему появились эти полотенца, мне сложно объяснить. Конечно, теперь отреагируем. Полотенца в магазины больше поставляться не будут, а те, что есть, будут возвращаться. Мы об этом позаботимся" – заявила она.

Специалист подразделения непроизводственных товаров "ГИППО" сначала заявила, что под "вежливыми людьми" работники сети подразумевают "то же, что и все остальные люди"- а когда ей объяснили коллизию, изменила тон:

"Это, скорее, вопросы не к нам, а к поставщику. У нас широчайший ассортимент. Проверить каждую номенклатуру невозможно. Если у покупателей есть вопросы, пусть обращаются официально. Мы рассмотрим".

Позже в Еврорадио перезвонил директор компании "БелВиллесден" ("ГИППО" – её торговая марка) и поинтересовался, что редакция имеет против России, Беларуси, Владимира Путина, Александра Лукашенко и словосочетания "вежливые люди" на полотенцах.

По его словам, ткань для полотенец закупали в российском Иваново – и раз "вежливыми людьми" называются подразделения российских вооружённых сил и в России такие полотенца свободно продаются, то и в Беларуси ими торговать приемлемо.

Услышав, что Россия и Беларусь – разные государства и что Беларусь до сих пор официально не признала Крым российским, мужчина удивился и заявил, что "просто хотел мужиков поздравить с 23 февраля".

Напомним: