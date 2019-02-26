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Прогноз на последние дни февраля: кутаемся в шарфы

Вторник, 26 февраля 2019, 11:19

В ближайшие дни в Украине сохранится относительно теплая погода, местами с мокрым снегом.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает во вторник "Интерфакс-Украина".

Ночью в среду в Украине ожидается небольшой мокрый снег, днем – без существенных осадков. В северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.

Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8°, днем 0-5° мороза.

В Киеве 27 февраля – ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в столице 27 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 15,8 градусов тепла в 2008 году, а самая низкая ночью – на отметке 22,7 градусов мороза в 1928 году.

28 февраля в Украине будет без существенных осадков, лишь в восточных, Черниговской и Сумской областях днем небольшой мокрый снег. В северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем на западе и местами на юге страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях - 9-14° тепла, на остальной территории 4-9°, в восточных и Сумской областях 0-3° тепла.

В Киеве в четверг без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

В свою очередь синоптик Наталка Диденко отмечает, что юго-западный ветер принесет в Украину потепление в ближайший понедельник, 4 марта.

"Постепенно температура воздуха будет идти вверх и даже перескочит 10 градусов. Но это будет с понедельника", – пишет она в Facebook.

Темы: погода
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