Порошенко одобрил запрет наблюдателей-россиян

Президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий представителям России быть наблюдателями на выборах в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно наблюдения за избирательными процессом в Украине", принятый Верховной Радой Украины 7 февраля 2019 года.

Он вносит изменения в законы "О выборах Президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховндой Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

Отмечается, что этот запрет также касается лиц, предложения по которым инициировано или внесено государством, признанным Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним: