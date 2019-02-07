Рада запретила российских наблюдателей на выборах

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Четверг, 7 февраля 2019, 14:05

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в украинских выборах.

За соответствующий законопроект №9524 проголосовали 232 депутата.

"Им предлагается установить, что официальными наблюдателями на выборах в Украине не могут быть лица, которые являются гражданами, подданными государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом", – объяснила во время выступления одна из соавторов законопроекта, нардеп Ирина Луценко.

Она добавила, что запрет также касается тех наблюдателей, предложения по которым внесло государство-агрессор.

Изменения касаются и президентских, и парламентских выборов.

"По информации службы внешней разведки Украины, Российская Федерация готовит беспрецедентное вмешательство в выборы Украины, предусмотрев на это 350 миллионов долларов США. Ее цель – любой ценой остановить европейскую интеграцию Украины", – отметила Луценко.

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Напомним:

  • Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подконтрольное ему ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей.
  • Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
  • 31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания. Выборы президента назначены на 31 марта.
  • 3 февраля завершилось подача документов. По состоянию на 14:00 7 февраля уже зарегистрировано рекордное количество кандидатов – 41 человек.
  • 4 февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете российских наблюдателей.

Соня Лукашова, для УП

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