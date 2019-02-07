Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада запретила российских наблюдателей на выборах

Четверг, 7 февраля 2019, 13:05
Рада запретила российских наблюдателей на выборах

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в украинских выборах.

За соответствующий законопроект №9524 проголосовали 232 депутата.

"Им предлагается установить, что официальными наблюдателями на выборах в Украине не могут быть лица, которые являются гражданами, подданными государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом", – объяснила во время выступления одна из соавторов законопроекта, нардеп Ирина Луценко.

Она добавила, что запрет также касается тех наблюдателей, предложения по которым внесло государство-агрессор.

Изменения касаются и президентских, и парламентских выборов.

"По информации службы внешней разведки Украины, Российская Федерация готовит беспрецедентное вмешательство в выборы Украины, предусмотрев на это 350 миллионов долларов США. Ее цель – любой ценой остановить европейскую интеграцию Украины", – отметила Луценко.

Читайте также: Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним:

  • Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что подконтрольное ему ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей.
  • Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
  • 31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания. Выборы президента назначены на 31 марта.
  • 3 февраля завершилось подача документов. По состоянию на 14:00 7 февраля уже зарегистрировано рекордное количество кандидатов – 41 человек.
  • 4 февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете российских наблюдателей.

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Последние новости
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
Все новости...
Реклама: