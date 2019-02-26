"Социальный хлеб" в Киеве будут продавать по 1 в руки и с разными скидками

С 1 марта в Киеве "социальный хлеб" будут продавать по карточке киевлянина, по 1 буханке на руки в день, а скидку будут вычислять в зависимости от льгот, которые имеет покупатель.

Об этом заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщает пресс-служба киевской власти.

"Основной акцент, который мы сегодня делаем, это продажа хлеба по карточке киевлянина льготным категориям граждан. Скидка будет разная, в зависимости от категории. Именно карточка киевлянина будет давать возможность вычислять конкретную льготу", - сказала она.

По словам Хонды, до конца недели по этой системе начнут работать первые точки продаж "Киевхлеб", а в течение марта заработают все 150 киосков.

Так, на скидку в 70% смогут рассчитывать киевляне-члены семей погибших участников АТО, киевляне-члены семей Героев небесной сотни, дети-сироты и праведники Бабьего Яра.

Скидку в 60% обещают лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто, которые признаны лицами с инвалидностью.

50% скидки на "социальный хлеб" смогут получить дети с инвалидностью с детства, 25% – неработающие пенсионеры и 20% – владельцы "карточки киевлянина", которые не имеют льгот.

Примерный размер скидки, которую могут получить льготники (в соответствии с ценами по состоянию на 26 февраля)

Наименование продукции Цена на 26.02.19 грн Цена - 20% Цена - 25% Цена - 50% Цена - 60% Цена - 70% Хлеб "Фирмовый украинский" 0,95 кг 15,9 12,7 11,9 7,9 6,4 4,8 Хлеб пшеничный "Фирмовый" 0,65 кг 12,5 10,0 9,4 6,2 5,0 3,7 Батон "Фирмовый" 0,5 кг 10,8 8,6 8,1 5,4 4,3 3,2

"Один владелец карточки киевлянина сможет приобрести со скидкой одну единицу продукции в день на выбор: батон "Фирменный" 0,5 кг, хлеб "Фирменный украинский" 0,95 кг или хлеб пшеничный "Фирменный" 0,65 кг", - сообщает пресс-служба столичной власти.

Отмечается, что это делают для того, чтобы избежать спекуляций и скупки хлеба крупными партиями.

По словам Хонды, на чеке будет зафиксировано, какую скидку получил льготник.

Также сообщается, что лица с инвалидностью или функциональными ограничениями смогут воспользоваться скидкой при помощи родственников – "социальный хлеб" будут продавать при предъявлении карточки киевлянина без обязательного присутствия ее владельца.

"Цена на указанные сорта изделий будет высчитываться ежеквартально как среднерозничная, на основании цен на аналогичную продукцию (батон, хлеб украинский, хлеб пшеничный) в супермаркетах города", - говорится в сообщении.

От этой средней цены будут вычислять скидку. Также по этой средней цене смогут покупать "социальный хлеб" потребители без карточки киевлянина.

Планируется, что в полном объеме новая система заработает в конце марта.

Напомним: