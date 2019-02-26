Экс-жена собирается отсудить у Фирташа 5 миллиардов евро – СМИ

Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа собираются подать на него исковое заявление о нанесении убытков почти 5 миллиардов евро в прокуратуру Вены.

Об этом сообщили источники "Австрийского агентства прессы", пишет Die Presse.

В частности, бывшая жена собирается написать заявление об отмывании денег Фирташа в Центральную прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в Вене.

Заявление также будет касаться близкого доверенного Фирташа, который "занимает высокую политическую должность в Украине".

"Бывшая жена Фирташа и его сын обвиняют подозреваемых в том, что они незаконно вывели средства из основной компании и перечислили их в оффшорные компании в начале 2000-х годов", - говорится в сообщении СМИ.

Отмечается, что причиной вывода средств, стал предстоящий развод пары.

В дальнейшем, по словам источника, подозреваемые пытались "урегулировать" решения споров с экс-женой с помощью запугиваний.

"Вероятный ущерб в исковом заявлении должен составить около 5 миллиардов евро", - отметили в издании.

Также сообщается, что наибольший вред богатству экс-жены Фирташа нанесли указаниями из Вены, поэтому расследовать дело должны австрийские правоохранительные органы.

Напоминаем: