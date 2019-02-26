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Спецслужбы РФ планировали заблокировать госреестр избирателей Украины – СБУ

Вторник, 26 февраля 2019, 13:15

В Службе безопасности Украины заявили, что российские спецслужбы пытались получить данные о сети связи, обеспечивающих проведение выборов президента Украины.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задокументировали, что житель Днипра создал и администрировал группу в запрещенной российской соцсети, где распространял фейковые новости и публичные призывы к изменению государственной границы Украины.

"К администрированию группы причастны жители РФ, а количество ее участников было искусственно увеличено для создания иллюзии масштабного сопротивления государственной системе", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в ходе проведения следственных действий сотрудники СБУ также установили, что интернет-провокатор, который является работником подрядной организации в телеком-отрасли, вел электронную переписку с жителем России.

"Россиянин интересовался и собирал данные о сети стратегически важных операторов связи, местонахождении телекоммуникационных узлов и о периодах времени, которые необходимы для восстановления их после повреждений", - заявили в СБУ.

В ведомстве добавили, что по замыслу спецслужб РФ, массовые повреждения кабельных линий и оборудования определенных операторов связи приведут к нарушению устойчивого функционирования подразделений ведения Государственного реестра избирателей, а также заблокируют работу отдельных звеньев Единой информационно-аналитической системы "Выборы", которая на данный время разворачивается.

Сейчас под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: СБУвыборы президента 2019Росcия
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