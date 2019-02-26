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Рада разошлась досрочно: голосования провалены

Вторник, 26 февраля 2019, 17:00

Вечернее пленарное заседание Верховной Рады завершилось досрочно из-за нерезультативных голосований.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Народные депутаты большую часть вечернего пленарного заседания посвятили рассмотрению по полной процедуре законопроекта (№7549) о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения воинской службы.

Однако во время принятия решения в зале не нашлось 226 минимально необходимых голосов, чтобы утвердить законопроект.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник попросил отложить рассмотрение оставшихся законопроектов из блока вопросов обороны ввиду отсутствия достаточного количества голосов для принятия решений.

Он также призвал объявить перерыв для консультаций.

Ввиду того, что до завершения пленарного заседания осталось немногим более получаса председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл его досрочно.

Напомним:

  • Накануне фракция БПП в Верховной Раде грозилась бойкотировать голосование, за исключением законопроектов в сфере национальной безопасности, пока министр внутренних дел Арсен Аваков не опровергнет заявления о подкупе избирателей представителями "БПП" или не предоставит доказательства.

Темы: Верховная Рада
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