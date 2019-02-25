В "БПП" поставили условие Авакову, иначе не будут голосовать в Раде

4119 просмотров
Понедельник, 25 февраля 2019, 22:19

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде во вторник будет бойкотировать голосование, за исключением законопроектов в сфере национальной безопасности, пока министр внутренних дел Арсен Аваков не опровергнет заявления о подкупе избирателей представителями "БПП" или не предоставит доказательства.

Об этом заявил председатель фракции "БПП" Артур Герасимов на телеканале "Прямой", передает "Интерфакс-Украина".

"К моменту, пока не будет опровергнуто эти политически ангажированные заявления или не будет предоставлено доказательства ... наша фракция во вторник, то есть завтра (26 февраля - ред.), не будет голосовать ни по одному вопросу, кроме всех законопроектов, касающихся сферы национальной безопасности и обороны", - отметил Герасимов.

Напомним:

  • 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от главы МВД Арсена Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".
  • Ранее Аваков заявил, что Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
  • В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям - о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей. Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
  • 21 февраля в СБУ заявили, что спецслужба разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
  • Позже стало известно, что в причастности к организации схемы вмешательства в выборы президента подозревают нардепа от "Батькивщины" Руслана Богдана.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: БПП Верховная Рада Аваков


powered by lun.ua
По теме
Заместитель главы фракции БПП под следствием из-за заявления двух кандидатов – Аваков 25 февраля 2019, 13:53
Березенко ответил на заявление Авакова о "нарушении избирательного законодательства" 23 февраля 2019, 16:55
Замглавы фракции БПП фигурирует в производствах по выборам - Аваков 23 февраля 2019, 08:46
Все новости
Главные новости
СМИ показали, как окружение Порошенко курирует хищение оборонки
Новости дня: о MARUV, "Оскаре" и подозрении экс-главе Генштаба
MARUV о Евровидении: Я - музыкант, а не бита на политической арене
MARUV не поедет на Евровидение
Все новости
психология

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Опыт

История выпускницы интерната

здоровье

6 советов, которые помогут сохранить зрение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів