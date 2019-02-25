Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде во вторник будет бойкотировать голосование, за исключением законопроектов в сфере национальной безопасности, пока министр внутренних дел Арсен Аваков не опровергнет заявления о подкупе избирателей представителями "БПП" или не предоставит доказательства.

Об этом заявил председатель фракции "БПП" Артур Герасимов на телеканале "Прямой", передает "Интерфакс-Украина".

"К моменту, пока не будет опровергнуто эти политически ангажированные заявления или не будет предоставлено доказательства ... наша фракция во вторник, то есть завтра (26 февраля - ред.), не будет голосовать ни по одному вопросу, кроме всех законопроектов, касающихся сферы национальной безопасности и обороны", - отметил Герасимов.

Напомним: