В "БПП" поставили условие Авакову, иначе не будут голосовать в Раде
Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде во вторник будет бойкотировать голосование, за исключением законопроектов в сфере национальной безопасности, пока министр внутренних дел Арсен Аваков не опровергнет заявления о подкупе избирателей представителями "БПП" или не предоставит доказательства.
Об этом заявил председатель фракции "БПП" Артур Герасимов на телеканале "Прямой", передает "Интерфакс-Украина".
"К моменту, пока не будет опровергнуто эти политически ангажированные заявления или не будет предоставлено доказательства ... наша фракция во вторник, то есть завтра (26 февраля - ред.), не будет голосовать ни по одному вопросу, кроме всех законопроектов, касающихся сферы национальной безопасности и обороны", - отметил Герасимов.
Напомним:
- 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от главы МВД Арсена Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".
- Ранее Аваков заявил, что Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
- В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям - о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей. Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
- 21 февраля в СБУ заявили, что спецслужба разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.
- Позже стало известно, что в причастности к организации схемы вмешательства в выборы президента подозревают нардепа от "Батькивщины" Руслана Богдана.
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