Боевики обстреляли из гранатометов позиции ООС у Верхнеторецкого, 3 раненых

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Вторник, 26 февраля 2019, 18:33

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, трое военнослужащих Объединенных сил ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши опорные пункты: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое, из минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское", - говорится в сообщении.

В полосе оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм и из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе Новолуганского.

Также из 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды были обстреляны позиции ООС у Попасной.

А из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - позиции ООС в районе населенного пункта хутор Свободный.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО


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