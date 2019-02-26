В МВД хотят, чтобы владельцы дорог помогали устанавливать камеры видеофиксации

В Министерстве внутренних дел хотят привлечь органы местного самоуправления и владельцев автомобильных дорог к установлению камер видеофиксации.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сейчас внедрение системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения находится на стадии, когда необходимо привлекать органы местного самоуправления и владельцев автомобильных дорог. МВД инициировало внесение изменений в бюджетный кодекс, в декабре 2018 ода Верховная Рада поддержала их", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, отныне 50% средств будет поступать в общий бюджетный фонд бюджета, 30% в органы местной власти, а 20% в МВД и Нацполицию на обеспечение фиксации нарушений правил дорожного движения и отправки писем-сообщений о нарушениях.

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Аваков добавил, что в МВД рассчитали первоочередную потребность в камерах для запуска системы автоматической фиксации нарушения ПДД.

"Это 1776 камер, из которых 1187 - камеры на дорогах населенных пунктов, а 589 - на дорогах государственного значения. Еще в конце прошлого года МВД разработало систему обработки данных, как ключевой элемент автоматической фиксации. В течение месяца проводилось тестирование работы системы. По результатам полицейскими вынесено более 15 500 тестовых постановлений об административных правонарушениях", - отметил министр.

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