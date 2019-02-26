США заблокировали российской "фабрике троллей" доступ к интернету - СМИ
Американские военные заблокировали доступ к интернету так называемой "фабрике троллей" во время выборов Конгресс США в прошлом году.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Атака на российское "Агентство интернет-исследований", которое связывают с поваром Владимира Путина Евгением Пригожиным, произошла 6 ноября 2018 года. Тогда в Соединенных Штатах были промежуточные выборы в Конгресс.
"Иными словами, они перевели "Агентство интернет-исследований" в офлайн-режим. Они просто выключили их", - сказал собеседник газеты.
Эта атака была первой частью американской наступательной кибер-кампании против России, направленной на устранение попыток вмешаться в выборы в США, приводит слова чиновников, издание.
Напомним:
- В декабре 2018 года в США обнаружили, что активность российской "фабрики троллей" в соцсетях США продолжается до сих пор.
- Аналитическая платформа VoxUkraine исследовала более 750 тысяч твитов связанных с российским "Агентством интернет-исследований" и нашла доказательства неоднократных информационных атак в период с января 2010 по май 2018 года.
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