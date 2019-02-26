США заблокировали российской "фабрике троллей" доступ к интернету - СМИ

2502 просмотра
Вторник, 26 февраля 2019, 23:26

Американские военные заблокировали доступ к интернету так называемой "фабрике троллей" во время выборов Конгресс США в прошлом году.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Атака на российское "Агентство интернет-исследований", которое связывают с поваром Владимира Путина Евгением Пригожиным, произошла 6 ноября 2018 года. Тогда в Соединенных Штатах были промежуточные выборы в Конгресс.

"Иными словами, они перевели "Агентство интернет-исследований" в офлайн-режим. Они просто выключили их", - сказал собеседник газеты.

Эта атака была первой частью американской наступательной кибер-кампании против России, направленной на устранение попыток вмешаться в выборы в США, приводит слова чиновников, издание.

Напомним:

  • В декабре 2018 года в США обнаружили, что активность российской "фабрики троллей" в соцсетях США продолжается до сих пор.
  • Аналитическая платформа VoxUkraine исследовала более 750 тысяч твитов связанных с российским "Агентством интернет-исследований" и нашла доказательства неоднократных информационных атак в период с января 2010 по май 2018 года.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: хакеры США Росcия виборы интернет
powered by lun.ua
По теме
Турчинов рассказал, как будут защищать ЦИК от российских кибератак 20 февраля 2019, 01:37
Киберполиция разоблачила "админа" 56 пиратских сайтов 3 февраля 2019, 02:31
Россияне "слили" в сеть улики Мюллера о расследовании в отношении "фабрики троллей" 31 января 2019, 04:49
Все новости
Главные новости
США заблокировали российской "фабрике троллей" доступ к интернету - СМИ
Гладковский-младший будет судиться с журналистами - СМИ
Новости дня: Гладковский, отмена статьи о незаконном обогащении, 10 лет за ДТП в Харькове
В Раде аннулировали бланки для сбора подписей для импичмента Порошенко
Все новости
Культура

Стиль "Оскара". Кто в чем прошелся по Красной дорожке

в топе

Как чаще всего называют детей в Киеве?

исследование

Отцы бездельничают 100 минут в выходные, а мамы только 49

Поиск по сайту
Архив
Весь архів