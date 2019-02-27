В Госдепе США рассказали, о чем Трамп будет говорить с Ким Чен Ыном

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Среда, 27 февраля 2019, 02:27

Во время саммита во Вьетнаме президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын сосредоточатся главным образом на трех основных направлениях: улучшение двусторонних отношений, обеспечения мира в регионе и ядерное разоружение Северной Кореи.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, передает "Укринформ".

"Саммит имеет целью дальнейший прогресс в выполнении договоренностей, которые оба лидера достигли в Сингапуре - по трансформации отношений, прочного и стабильного мира, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что для успешного достижения поставленных целей в Ханое с визитом находится также госсекретарь США Майк Помпео.

Он прибыл во Вьетнам 24 февраля и уже провел ряд встреч с иностранными коллегами. Планируется, что Помпео также примет непосредственное участие в саммите Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним

  • Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыли во Вьетнам, где 27 февраля стартует второй саммит США-КНДР по денуклеаризации корейского полуострова.
  • Ранее президент США заявил, что ожидает "очень продуктивный" саммит с лидером КНДР.
  • Ким прибыл в Ханой раньше. Лидеры встретятся сначала во время ужина в среду, после чего состоятся встречи в четверг.
  • Первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится о том, что Северная Корея готова к денуклеаризации.

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Темы: США Трамп КНДР
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