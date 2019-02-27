В Госдепе США рассказали, о чем Трамп будет говорить с Ким Чен Ыном

Во время саммита во Вьетнаме президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын сосредоточатся главным образом на трех основных направлениях: улучшение двусторонних отношений, обеспечения мира в регионе и ядерное разоружение Северной Кореи.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, передает "Укринформ".

"Саммит имеет целью дальнейший прогресс в выполнении договоренностей, которые оба лидера достигли в Сингапуре - по трансформации отношений, прочного и стабильного мира, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что для успешного достижения поставленных целей в Ханое с визитом находится также госсекретарь США Майк Помпео.

Он прибыл во Вьетнам 24 февраля и уже провел ряд встреч с иностранными коллегами. Планируется, что Помпео также примет непосредственное участие в саммите Трампа и Ким Чен Ына.

Напомним: