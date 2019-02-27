ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 4 раненых

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. 3 украинских военных получили ранения. С начала текущих суток оккупанты открывали огонь в районе н.п. Водяное и села Гнутово, 1 боец ​​ОС ранен.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 27 февраля.

Подчеркивается, что боевики 9 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений ОС из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли украинские опорные пункты: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Верхнеторецкое, из минометов калибра 120 мм - возле села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 9 раз обстреляли позиций подразделений ОС: трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе н.п. Новолуганское.

Дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Попасная.

Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный; из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - возле села Малиновое.

Из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево; из минометов калибра 82 мм - возле села Крымское.

По данным разведки, 26 февраля были ранены 9 оккупантов и уничтожено одну единицу их военной техники ..

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из стрелкового и снайперского оружия - возле села Гнутово.

В результате обстрела один наш защитник был ранен", - говорится в отчете.