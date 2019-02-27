Возле Говерлы заблудилась пара туристов, ветер еще и сдул их палатку

Спасатели ищут туристов, которые заблудились в районе горы Говерла.

26 февраля в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступила информация, что в районе Говерлы во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир на местности и заблудились двое туристов (мужчина и женщина).

Об этом спасателям сообщили полицейские, к которым по номеру 102 и обратились туристы, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели в телефонном режиме узнали у пострадавших ориентировочные координаты их местонахождения.

Туристы рассказали, что сильный ветер сдул у них палатку – они выкопали углубление в снегу и ждут помощи.

Для проведения поисково-спасательных работ были созданы две группы: одна из специалистов горного поисково-спасательного отделения г. Рахов, а другая из ГПСО Лазещины.

Поисково-спасательная операция длилась всю ночь и по состоянию на 9 утра среды не завершена.

В поисках туристов участвуют 11 человек и две единицы спецтехники.

Чрезвычайщики движутся в двух направлениях: со стороны с. Богдан и с. Лазещина Раховского района.

Поисково-спасательные работы затрудняются из-за очень плохих погодных условий: в горах идет сильный снег, плохая видимость и сильный ветер.

"К счастью, с пострадавшими есть связь", – отмечает ГСЧС.