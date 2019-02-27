Возле Говерлы заблудилась пара туристов, ветер еще и сдул их палатку
Спасатели ищут туристов, которые заблудились в районе горы Говерла.
26 февраля в 20:50 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступила информация, что в районе Говерлы во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир на местности и заблудились двое туристов (мужчина и женщина).
Об этом спасателям сообщили полицейские, к которым по номеру 102 и обратились туристы, информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели в телефонном режиме узнали у пострадавших ориентировочные координаты их местонахождения.
Туристы рассказали, что сильный ветер сдул у них палатку – они выкопали углубление в снегу и ждут помощи.
Для проведения поисково-спасательных работ были созданы две группы: одна из специалистов горного поисково-спасательного отделения г. Рахов, а другая из ГПСО Лазещины.
Поисково-спасательная операция длилась всю ночь и по состоянию на 9 утра среды не завершена.
В поисках туристов участвуют 11 человек и две единицы спецтехники.
Чрезвычайщики движутся в двух направлениях: со стороны с. Богдан и с. Лазещина Раховского района.
Поисково-спасательные работы затрудняются из-за очень плохих погодных условий: в горах идет сильный снег, плохая видимость и сильный ветер.
"К счастью, с пострадавшими есть связь", – отмечает ГСЧС.
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