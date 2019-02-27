Обыски в охранной фирме диакона МП: деньги, оружие и антиукраинская литература

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Среда, 27 февраля 2019, 12:44

Правоохранители провели обыски в помещениях группы охранных компаний "Служба безопасности Стелс", соучредителем которых является один из священнослужителей УПЦ МП.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с киевскими представителями Государственной фискальной службы и прокуратуры провели обыски 26 февраля.

По данным СБУ, в результате незаконной деятельности группы охранных компаний в госбюджет не поступило более 9 миллионов гривен налогов.

"По результатам проведенных процессуальных действий правоохранители получили документальные материалы, свидетельствующие о совершении фигурантами производства преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах)", – заявляет СБУ.

"Кроме этого, в ходе обысков обнаружена литература антиукраинского содержания, призывающая к межрелигиозной розни, огнестрельное оружие и боеприпасы", – добавила спецслужба.

"Также установлена ​​связь указанного священнослужителя УПЦ (МП) с российскими парамилитарными структурами", – заявила СБУ.

 
 
 
 
 
 

Продолжается досудебное следствие.

Накануне пресс-секретарь спикера Верховной Рады и религиовед Андрей Ковалев писал об обысках в офисе охранной фирмы "Стелс-1", владельцем которой является Вячеслав Павлов – бизнесмен и диакон храма в честь Иосафа Белгородского Московского Патриархата.

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Темы: СБУ церковь пропаганда


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