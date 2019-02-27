Геращенко обвиняет активистов в срыве важной встречи. Они отрицают

4476 просмотров
Среда, 27 февраля 2019, 13:07

Уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляет, что встреча семей военнопленных украинских моряков с дипломатами в Одессе сорвана из-за действий активистов.

Об этом она пишет 27 февраля в Facebook.

"Сегодня в Одессе, на борту эсминца ВМС США "Дональд Кук" утром должна была состояться встреча семей военнопленных моряков с американскими и европейскими дипломатами... Это такая важная встреча семей заложников с нашими международными партнерами, была отменена из-за инцидента, который произошел накануне" – заявляет Геращенко.

По ее словам, речь идет об акции "Кто убил Катю Гандзюк", которую группа активистов устроила во вторник вблизи американского эсминца.

"Объяснить, чем здесь американский эсминец, и зачем именно там устраивать акцию, думаю, трудно. Но из соображений безопасности встреча была отменена", - утверждает Геращенко.

"Сказать, что семьи моряков в отчаянии - это ничего не сказать. Мне очень больно, когда на страшной смерти спекуляции молодой женщины продолжаются такие отвратительные спекуляции, цель которых - отнюдь не узнать правду, а просто провокации", - заявляет она.

По словам Геращенко, встреча с семьями имела целью поддержку семей и важный сигнал РФ с требованием освобождения моряков.

В свою очередь активисты группы "Кто убил Катю Гандзюк" не замедлили с ответом Геращенко и называют ее заявление "пиаром на крови".

"Мы проверили эту информацию у представителей посольства США в Украине (да, мы постоянно общаемся с представителями посольств стран, которые внимательно следят за ситуацией вокруг расследования убийства Кати). Заявление, конечно, не подтвердили", - утверждают они.

По их данным, отмена встречи не связана с их акцией.

 

Напомним:

  • 26 февраля президент Петр Порошенко в Одессе посетил эсминец "Дональд Кук" ВМС США, где провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером.
  • В тот же вечер в полицию поступило сообщение от военнослужащих, что на территории морвокзала, где находится ракетный эсминец США, находятся двое подозрительных лиц с рюкзаками.
  • Полицейские выехали на место событий и установили, что мужчины – члены одной из общественных организаций города, которые пришли на морвокзал с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк".
  • Советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что указанные активисты пересекли границу поста военной службы правопорядка и пытались провести акцию у эсминца США.
  • "Действуя по уставу специалисты ССО не слишком разбираясь в баннерах, восприняли эту ситуацию по своему однозначно и в соответствии с уставом немедленно задержали двух подозрительных лиц с рюкзаками", - сообщил он.
  • По словам Форостяка, "опрометчивым действиям "активистов"" дадут правовую оценку представители военной прокуратуры.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк акции Геращенко моряки


powered by lun.ua
По теме
Новости дня: о MARUV, "Оскаре" и подозрении экс-главе Генштаба 25 февраля 2019, 21:07
В АП заявили, что у Порошенко не было конфликта с Гандзюк 25 февраля 2019, 20:09
Активисты заявили, что их запугивают и преследуют из-за Гандзюк 25 февраля 2019, 12:12
Все новости
Главные новости
В ЕС согласовали снятие санкций с Андрея Клюева – журналист
Кабмин поручил изменить правила отбора на Евровидение
Один из руководителей АМКУ может быть уволен из-за ДТЭК. У Ахметова опровергают
Зеленский о решении КС: Кандидатов много, но один точно сядет
Все новости
психология

Как предупредить или преодолеть эмоциональное выгорание

здоровье

Что делать, если укусило животное

семья

Как спят родители после рождения ребенка

Поиск по сайту
Архив
Весь архів