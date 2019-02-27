Геращенко обвиняет активистов в срыве важной встречи. Они отрицают
Уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляет, что встреча семей военнопленных украинских моряков с дипломатами в Одессе сорвана из-за действий активистов.
Об этом она пишет 27 февраля в Facebook.
"Сегодня в Одессе, на борту эсминца ВМС США "Дональд Кук" утром должна была состояться встреча семей военнопленных моряков с американскими и европейскими дипломатами... Это такая важная встреча семей заложников с нашими международными партнерами, была отменена из-за инцидента, который произошел накануне" – заявляет Геращенко.
По ее словам, речь идет об акции "Кто убил Катю Гандзюк", которую группа активистов устроила во вторник вблизи американского эсминца.
"Объяснить, чем здесь американский эсминец, и зачем именно там устраивать акцию, думаю, трудно. Но из соображений безопасности встреча была отменена", - утверждает Геращенко.
"Сказать, что семьи моряков в отчаянии - это ничего не сказать. Мне очень больно, когда на страшной смерти спекуляции молодой женщины продолжаются такие отвратительные спекуляции, цель которых - отнюдь не узнать правду, а просто провокации", - заявляет она.
По словам Геращенко, встреча с семьями имела целью поддержку семей и важный сигнал РФ с требованием освобождения моряков.
В свою очередь активисты группы "Кто убил Катю Гандзюк" не замедлили с ответом Геращенко и называют ее заявление "пиаром на крови".
"Мы проверили эту информацию у представителей посольства США в Украине (да, мы постоянно общаемся с представителями посольств стран, которые внимательно следят за ситуацией вокруг расследования убийства Кати). Заявление, конечно, не подтвердили", - утверждают они.
По их данным, отмена встречи не связана с их акцией.
Напомним:
- 26 февраля президент Петр Порошенко в Одессе посетил эсминец "Дональд Кук" ВМС США, где провел встречу со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером.
- В тот же вечер в полицию поступило сообщение от военнослужащих, что на территории морвокзала, где находится ракетный эсминец США, находятся двое подозрительных лиц с рюкзаками.
- Полицейские выехали на место событий и установили, что мужчины – члены одной из общественных организаций города, которые пришли на морвокзал с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк".
- Советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что указанные активисты пересекли границу поста военной службы правопорядка и пытались провести акцию у эсминца США.
- "Действуя по уставу специалисты ССО не слишком разбираясь в баннерах, восприняли эту ситуацию по своему однозначно и в соответствии с уставом немедленно задержали двух подозрительных лиц с рюкзаками", - сообщил он.
- По словам Форостяка, "опрометчивым действиям "активистов"" дадут правовую оценку представители военной прокуратуры.
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