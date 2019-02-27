Геращенко обвиняет активистов в срыве важной встречи. Они отрицают

Уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донбассе первый вице-спикер Ирина Геращенко заявляет, что встреча семей военнопленных украинских моряков с дипломатами в Одессе сорвана из-за действий активистов.

Об этом она пишет 27 февраля в Facebook.

"Сегодня в Одессе, на борту эсминца ВМС США "Дональд Кук" утром должна была состояться встреча семей военнопленных моряков с американскими и европейскими дипломатами... Это такая важная встреча семей заложников с нашими международными партнерами, была отменена из-за инцидента, который произошел накануне" – заявляет Геращенко.

По ее словам, речь идет об акции "Кто убил Катю Гандзюк", которую группа активистов устроила во вторник вблизи американского эсминца.

"Объяснить, чем здесь американский эсминец, и зачем именно там устраивать акцию, думаю, трудно. Но из соображений безопасности встреча была отменена", - утверждает Геращенко.

"Сказать, что семьи моряков в отчаянии - это ничего не сказать. Мне очень больно, когда на страшной смерти спекуляции молодой женщины продолжаются такие отвратительные спекуляции, цель которых - отнюдь не узнать правду, а просто провокации", - заявляет она.

По словам Геращенко, встреча с семьями имела целью поддержку семей и важный сигнал РФ с требованием освобождения моряков.

В свою очередь активисты группы "Кто убил Катю Гандзюк" не замедлили с ответом Геращенко и называют ее заявление "пиаром на крови".

"Мы проверили эту информацию у представителей посольства США в Украине (да, мы постоянно общаемся с представителями посольств стран, которые внимательно следят за ситуацией вокруг расследования убийства Кати). Заявление, конечно, не подтвердили", - утверждают они.

По их данным, отмена встречи не связана с их акцией.

Напомним: