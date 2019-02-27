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Почти четверть украинцев до сих пор хотят в Таможенный союз

Среда, 27 февраля 2019, 13:53

23% жителей Украины поддерживают идею вступления Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, 43% – не поддерживают.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в феврале.

Еще 34% – не определились со своим отношением к вступлению в Таможенный союз, или не стали бы участвовать в референдуме по такому вопросу. 

 

Отмечается, что процент готовых проголосовать за вступление в Таможенный союз в феврале 2019 года был немного выше, чем во время предыдущих опросов, проведенных после аннексии Крыма и вооруженной агрессии России. 

 

"То есть, хотя процент противников вступления в Таможенный союз существенно преобладает над процентом сторонников, однако, по данным текущего опроса, антироссийские настроения у части населения несколько ослабли", - отмечают социологи.

Вступление Украины в Таможенный союз немного больше поддерживают жители восточных и южных областей.

Вместе с тем, вступление Украины в ЕС поддерживают 51% украинцев. Против высказались 23%, еще 26% – не определились, или не принимали бы участия в голосовании по этому вопросу. 

 

Исследование проходило с 8 по 20 февраля. Методом личного интервью было опрошено 2042 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных регионов Донбасса), в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Украинская правда

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Темы: ЕСРосcияопрос
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