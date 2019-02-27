Во втором туре Гриценко побеждает Порошенко и Тимошенко

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Среда, 27 февраля 2019, 15:39

Во втором туре президентских выборов кандидат Анатолий Гриценко побеждает и нынешнего главу государства Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" в феврале.

Респондентам предлагали 6 различных ситуаций второго тура.

В паре Анатолий Гриценко – Петр Порошенко больше голосов набирает Гриценко: 27,7% среди всех респондентов против 20,1%.

В паре Гриценко – Юлия Тимошенко побеждает Гриценко: 27,6% против 23,1%.

В паре Гриценко – Владимир Зеленский побеждает Зеленский: 33,1% против 26,9%.

Лидер ВО "Батькивщина" Тимошенко во втором туре побеждает Порошенко: 26,1% против 21,6%.

Зеленский во втором туре побеждает и Тимошенко (34,2% против 22,1%), и Порошенко (38,1% против 20,5%).

 

Исследование проходило с 16 по 23 февраля. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2047 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Напомним:

  • Второй тур президентских выборов в Украине пройдет в апреле 2019 года, если ни один из кандидатов на выборах 31 марта не наберет 50% голосов избирателей.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 социология Гриценко Порошенко Тимошенко


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