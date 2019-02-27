Социологи обновили рейтинг: партии Зеленского и Тимошенко поменялись местами
Лидером текущего рейтинга является партия "Слуга народа" шоумена Владимира Зеленского, хотя еще в начале февраля ее опережала "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг".
Согласно исследованию, "Слугу народа" готовы поддержать 21,9% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать. Поддержка партии "Батькивщина" составляет 17,8%.
Далее следуют: "БПП Солидарность" - 12,6%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11%, "Гражданская позиция" - 9,7%, Радикальная партия - 6%, "Самопомич" - 5,8%.
Также шансы на преодоление избирательного барьера имеют "Наши" Евгения Мураева (3,3%) и "Оппозиционный блок" (2,9%).
Социологи считают, что шансы попасть в парламент есть у шести-семи политических сил.
Опрос проводился с 16 по 23 февраля. Его статистическая погрешность составляет +/- 2,2%.
Напомним:
- 4 февраля опрос "Соцмониторинга", института Яременко, соцгруппы "Рейтинг" и компании "Инфо Сапиенс" показал, что "Батькивщину" готовы поддержать 21,2% опрошенных, которые уже определились с выбором и намерены голосовать, а "Слугу народа" - только 19%.
- БПП "Солидарность" тогда получила 13% поддержки, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, "Гражданская позиция" - 8,6%, Радикальная партия - 6,5%, "Самопомич" - 3,8% и партия "Наши" Евгения Мураева - 3,3%.