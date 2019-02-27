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США: Мир не забыл циничную ложь РФ для оправдания агрессии и аннексии Крыма

Среда, 27 февраля 2019, 19:46

Госсекретарь США Майк Помпео заявил на неизменности позиции Вашингтона по необходимости возвращения контроля Украины над оккупированным Крымом.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря на сайте Госдепа по случаю пятой годовщины незаконной аннексии и оккупации Крыма Россией.

"Мир не забыл циничную ложь, которую использовала Россия, чтобы оправдать свою агрессию и замаскировать аннексию украинской территории. Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную позицию: Крым - это Украина и его нужно вернуть под контроль Украины" - заявил Помпео.

Госсекретарь выразил обеспокоенность усилением репрессий со стороны оккупационных властей в отношении противников аннексии и призвал Россию освободить всех украинцев, в том числе членов крымскотатарской общины, заключенных в ответ на их мирное сопротивление.

США также вновь подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и пообещали сохранять санкции в отношении России.

"Соединенные Штаты будут сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока российское правительство не вернет контроль над Крымом Украине и не будет полностью выполнять Минские договоренности", - говорится в заявлении.

Напомним, министры иностранных дел 11 стран призвали Запад не забывать об аннексии Крыма и не оставлять Украину на произвол судьбы перед лицом российской агрессии.

Европейская правда

Темы: СШАКрыманнексияРосcияУкраина
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