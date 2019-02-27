Снайпер обстреливал позиции ООС у Гнутово, есть раненый

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Среда, 27 февраля 2019, 22:17

Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты четыре раза открывали огонь по нашим опорным пунктам: из минометов калибра 120 мм и дважды из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное", - говорится в сообщении.

Кроме того, они обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов у населенного пункта Чермалык и из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

"В полосе оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял наши позиции: дважды - из артиллерийских систем калибра 122 мм и противотанковых ракетных комплексов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Крымское", - отмечают в штабе.

Также боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ООС у населенного пункта Новолуганское.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО


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