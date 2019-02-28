Жители Германии поддерживают строительство "Северного потока - 2"

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Четверг, 28 февраля 2019, 07:38

Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода "Северный поток - 2".

Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 27 февраля, данные исследования социологического института YouGov, проведенного по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет DW.

Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода - верное решение, 16% считают, что строительство надо остановить, и 27% воздержались от оценок. В опросе приняли участие 2058 человек.

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Напоминаем:

  • В этом году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину. 
  • Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что, если РФ и Украина не смогут договориться о транзите газа и "оставаться проблемы с" Северным потоком - 2 ", то у европейских потребителей возникнут трудности. При этом он заявил, что Россия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину, но на своих условиях.
  • Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" об условиях транзита газа после 2019 года.
  • Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение - "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.
  • "Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.
  • Планируется, что с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.
  • Противники проекта – Польша, страны Балтии, Украину и США – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
  • Страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта "Северный поток-2".
  • Одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране, где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью.
  • Таким образом, Берлин и Париж договорились, что все решения по "Северному потоку-2" будет принимать Германия.
  • Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает, что после введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" транзит газа через Украину будет сохранен.

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Темы: Германия газ Росcия


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