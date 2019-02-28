Жители Германии поддерживают строительство "Северного потока - 2"

Большинство жителей Германии поддерживают строительство газопровода "Северный поток - 2".

Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 27 февраля, данные исследования социологического института YouGov, проведенного по заказу медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, пишет DW.

Так, 56% респондентов заявили, что строительство газопровода - верное решение, 16% считают, что строительство надо остановить, и 27% воздержались от оценок. В опросе приняли участие 2058 человек.

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