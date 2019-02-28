Война на востоке: 11 обстрелов за сутки, уничтожены 2 оккупантов и техника противника

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Четверг, 28 февраля 2019, 07:52

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение 6 раз.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Водяное, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - у населенного пункта Чермалык, из снайперского оружия - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское, из минометов калибра 82 мм - вблизи села Желтое, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - в районе поселка городского типа Станица Луганская.

В общем оккупанты выстреляли 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм.

В результате обстрелов один украинский защитник был ранен.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, 27 февраля двое оккупантов уничтожены, пятеро ранены и уничтожена одна единица военной техники противника.

По состоянию на 7:00 от начала текущих суток враг позиции ООС не обстреливал.

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Темы: ООС боевые действия


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