Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские авианаводчики потренировались стрелять в противника с вертолета

Четверг, 28 февраля 2019, 10:11

На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил украинские авианаводчики потренировались попадать в наземные цели с вертолета Ми-2.

Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что учения состоялись среди офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток".

"Военные управлялись в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника", - отметили в ООС.

В ведомстве утверждают, что такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач в районе ООС, а также для повышения профессионального уровня офицеров.

По итогам учений сообщается, что команды наводчиков были четкими, а все условные цели уничтожены.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
Все новости...
Реклама: