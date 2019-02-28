Украинские авианаводчики потренировались стрелять в противника с вертолета

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Четверг, 28 февраля 2019, 11:11

На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил украинские авианаводчики потренировались попадать в наземные цели с вертолета Ми-2.

Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ООС.

Отмечается, что учения состоялись среди офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток".

"Военные управлялись в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника", - отметили в ООС.

В ведомстве утверждают, что такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач в районе ООС, а также для повышения профессионального уровня офицеров.

По итогам учений сообщается, что команды наводчиков были четкими, а все условные цели уничтожены.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС


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