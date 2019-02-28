Прокуратура Австрии считает, что надо проверить мотивацию США в вопросе выдачи Фирташа

Генеральная прокуратура при Верховном суде Австрии считает, что Высший земельный суд Вены поспешно признал экстрадицию олигарха Дмитрия Фирташа в США допустимой.

Об этом сообщает австрийское издание Die Presse.

Как известно, в Соединенных Штатах украинского олигарха Фирташа обвиняют в выплате взяток банкам США за проект по добыче титана в Индии. Фирташ это отрицает. В связи с запросом США на экстрадицию он вынужден находиться в Вене с марта 2014 года. После краткосрочного содержания под стражей Фирташ вышел под залог в 125 млн евро.

В 2017 году Высший земельный суд Вены решил, что экстрадиция Фирташа в США допустима. Однако последнее слово в этом деле – за министром юстиции Австрии, который пока решения не принял. Вена не выдаст Фирташа Вашингтону, если США будут требовать этого по политическим мотивам.

По мнению Генеральной прокуратуры, Высший земельный суд Вены должен рассмотреть вопрос о политической мотивации требований США, хотя предъявленные обвинения и носят чисто криминальный характер.

Также, по мнению прокуратуры, суд должен быть более конкретным в отношении конкретных фактов по делу.

В своем решении Высший земельный суд исходил из "давних демократических и конституционных традиций Соединенных Штатов".

Верховный суд Австрии может принять во внимание мнение прокуратуры и повторно обратиться в Высший земельный суд Вены для пересмотра решения.

Напомним:

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Соединенные Штаты направили в Австрию запрос на экстрадициюФирташа, но 30 апреля 2015 Земельный суд Вены по уголовным делам отказал Минюста США и не отдал олигарха.

Позже Фирташ направил в Конституционный суд Австрии представление с требованием признать неконституционным соглашение об экстрадиции между Австрией и Соединенными Штатами, но суд отказал в рассмотрении жалобы.

Таким образом в суде могут обжаловать решение о запрете экстрадиции Фирташа в США.

Европейская правда