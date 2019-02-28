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В сети "взорвали" авто Турчинова: Мечты недоеденных снегирей не осуществились

Четверг, 28 февраля 2019, 15:42
В сети взорвали авто Турчинова: Мечты недоеденных снегирей не осуществились

Автомобиль Audi Q8, который 28 февраля взорвался в Оболонском районе Киева, не принадлежит секретарю СНБО Александру Турчинову.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Турчинова.

"В сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля". По этому поводу можем сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться ", - отметила пресс-секретарь Анна Вахоцкая.

На уточняющий вопрос, мог ли секретарь СНБО пользоваться вышеупомянутым автомобилем в прошлом, Вахоцкая отметила, что ранее Турчинов действительно имел Audi, но с другими номерами.

 
 

Напомним:

  • В Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв автомобиля Audi.
  • "Киев оперативный" сообщал, что по предварительной информации кто-то подбросил гранату в автомобиль.
  • Водитель машины получил незначительные телесные повреждения и от госпитализации отказался.
  • Позже в сети появилась информация, что взорванное авто принаджежит Александру Турчинову.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Киев
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