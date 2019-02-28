Автомобиль Audi Q8, который 28 февраля взорвался в Оболонском районе Киева, не принадлежит секретарю СНБО Александру Турчинову.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Турчинова.

"В сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля". По этому поводу можем сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться ", - отметила пресс-секретарь Анна Вахоцкая.

На уточняющий вопрос, мог ли секретарь СНБО пользоваться вышеупомянутым автомобилем в прошлом, Вахоцкая отметила, что ранее Турчинов действительно имел Audi, но с другими номерами.

Напомним: