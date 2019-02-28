ООС: Боевики били по позициям ВСУ из запрещенного оружия, без потерь

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Четверг, 28 февраля 2019, 18:47

В течение четверга, 28 февраля, оккупанты 10 раз обстреляли позиции войск операции Объединенных сил.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

По его данным, при этом противник 12 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностям, и выпустил 111 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм.

На востоке зоны ООС враг 7 раз обстрелял наши опорные пункты из минометов, артиллерийских систем, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Широкино, Лебединское, Водяное и Гнутово.

На севере оккупанты трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Троицкого, Шумом и Хутора Вильный.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", - говорят в штабе.

Там успокаивают: "Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс


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