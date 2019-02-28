Суд в Лондоне арестовал 2 особняка и имущество Фирташа на 50 млн фунтов

Лондонский суд арестовал два особняка олигарха Дмитрия Фирташа и другое имущество на сумму в 50 миллионов фунтов.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Обеспечительные меры наложены по требованию российского банка ВТБ. Ему компании Фирташа задолжали 2,5 миллиардов рублей.

Как отмечает издание, два арестованные судом имения - это элитные дома в центре британской столицы. Первый - пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров. Он находится в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком.

Ъ

Второй арестованный особняк фактически является историческим и еще больше по размерам. Его ориентировочная площадь составляет около 2,6 тыс. кв. метров. По данным британских СМИ, ранее он был частью бывшей станции лондонского метро "Бромптон-роуд", которую открыли 15 декабря 1906 года. Однако она оказалась слишком близко расположена к соседним станциям "Найтсбридж" и "Южный Кенсингтон". Власти признали нецелесообразным ее удерживать и в июле 1934 года ее закрыли.

Кроме имений, суд наложил арест на акции Фирташа в кинокомпании Via Film Ltd. Их стоимость в соответствии с финансовой отчетностью, составляет около 2 миллиона фунтов.

Кроме того, Лондонский суд обязал олигарха раскрыть все свои активы, которые можно будет взыскать. Если Фирташ откажется это сделать, ему грозит обвинение в неуважении и обиде правосудия. Оно предусматривает несколько лет тюрьмы.

По данным источников "Ъ", представители ВТБ подали иск в Высокий суд Англии и Уэльса 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол.

Последний ранее уже принял обеспечительные меры в отношении активов и имущества Дмитрия Фирташа. Заявление представителей ВТБ признали обоснованным. Согласно ему, суд наложил арест на имущество олигарха, зарегистрированное на территории Великобритании.