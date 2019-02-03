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Мадуро предложил провести досрочные выборы парламента Венесуэлы

Воскресенье, 3 февраля 2019, 00:12

Президент Венесуэлы в субботу предложил провести в 2019 году досрочные выборы в парламент страны - Национальную ассамблею.

Об этом он объявил во время выступления перед своими сторонниками, сообщает DW со ссылкой на AP.

По словам Мадуро, проправительственная Национальная конституционная ассамблея должна решить, поддержать ли это предложение.

Выборы в Национальную ассамблею должны были пройти в 2020 году.

Отмечается, что такое предложение Мадуро выдвинул накануне дедлайна, который ряд европейских стран поставил ему для объявления в стране новых президентских выборов.

В другом случае 3 февраля они пообещали признать президентом Венесуэлы лидера оппозиции, председателя Национальной ассамблеи Хауна Гуайдо.

Напомним:

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Темы: Венесуэла
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