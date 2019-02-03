США официально сообщили РФ о начале выхода из ракетного Договора

Госдеп США официально сообщил Кремль о приостановлении обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и о начале процедуры выхода из него.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа в субботу, 2 февраля.

"Сегодня Соединенные Штаты сообщили Россию и другие стороны Договора о выходе из ДРСМД на протяжении шести месяцев в соответствии со статьей XV Договора", - говорится в документе.

"Последствия, связанные с невыполнением РФ договоренностей, поставили под угрозу интересы Соединенных Штатов. США больше не могут быть ограничены договором, поскольку Россия открыто нарушает его", - подчеркнули в Госдепе.

"Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", - говорится в документе.

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Напомним,