США официально сообщили РФ о начале выхода из ракетного Договора
Госдеп США официально сообщил Кремль о приостановлении обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и о начале процедуры выхода из него.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа в субботу, 2 февраля.
"Сегодня Соединенные Штаты сообщили Россию и другие стороны Договора о выходе из ДРСМД на протяжении шести месяцев в соответствии со статьей XV Договора", - говорится в документе.
"Последствия, связанные с невыполнением РФ договоренностей, поставили под угрозу интересы Соединенных Штатов. США больше не могут быть ограничены договором, поскольку Россия открыто нарушает его", - подчеркнули в Госдепе.
"Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", - говорится в документе.
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Напомним,
- США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанные с ними оборудования.
- 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
- Президент США Дональд Трамп высказался за новый Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) с большим количеством участников.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.
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