Пожар на складах возле метро "Лесная" ликвидировали - ГСЧС

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Воскресенье, 3 февраля 2019, 15:49

Пожар в складских помещениях по ул.Красноткацкой в Киеве ликвидирован.

Об этом 3 февраля по состоянию на14:30 сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отметили, что сообщение о пожаре в 4-этажном здании в Деснянском районе поступило 2 февраля в 11:52.

"По предварительным данным, загорелось складское помещение, где размещались пластиковые и бумажные материалы, а также электроника", - сообщили в ГСЧС. 

В ночь на 3 февраля в ведомстве сообщили, что пожар был локализован на площади около 10,5 тыс. кв. м.

Утром в воскресенье ГСЧС сообщила, что спасатели продолжают тушение отдельных очагов пожара на площади 1500 кв. м.

Информации о жертвах и пострадавших нет, причина возникновения возгорания устанавливается.

Украинская правда

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Темы: ГСЧС Киев пожар


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