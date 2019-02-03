Пожар на складах возле метро "Лесная" ликвидировали - ГСЧС

Пожар в складских помещениях по ул.Красноткацкой в Киеве ликвидирован.

Об этом 3 февраля по состоянию на14:30 сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отметили, что сообщение о пожаре в 4-этажном здании в Деснянском районе поступило 2 февраля в 11:52.

"По предварительным данным, загорелось складское помещение, где размещались пластиковые и бумажные материалы, а также электроника", - сообщили в ГСЧС.

В ночь на 3 февраля в ведомстве сообщили, что пожар был локализован на площади около 10,5 тыс. кв. м.

Утром в воскресенье ГСЧС сообщила, что спасатели продолжают тушение отдельных очагов пожара на площади 1500 кв. м.

Информации о жертвах и пострадавших нет, причина возникновения возгорания устанавливается.