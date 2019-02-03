ООС: боевики стреляли 5 раз, без потерь

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Воскресенье, 3 февраля 2019, 18:50

В воскресенье по состоянию на 18 часов российско-оккупационные войска 5 раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутор Вольный. Также позиции наших войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское", - говорится в сводке.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь.

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - сообщили в пресс-центре ООС.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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