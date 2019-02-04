Мадуро отказался объявлять новые выборы в Венесуэле

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Понедельник, 4 февраля 2019, 02:47

Президент Венесуэлы Николас Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.

Об этом он заявил в интервью испанскому телеканалу Sexta, пишет AFP.

Мадуро заявил, что он "не поддастся давлению" тех, кто призывает к его отставке.

"Они пытаются загнать нас в угол с ультиматумами, чтобы вывести нас в экстремальную ситуацию конфронтации", - сказал Мадуро.

Ранее в воскресенье Мадуро обратился к военнослужащим Венесуэлы, призвав их к "максимальной сплоченности" на следующий день после того, как генерал ВВС Венесуэлы публично стал на сторону Гуайдо.

Оппозиция "хочет раздать страну по частям империи гринго и местным олигархиям", заявил Мадуро солдатам.

Десятки тысяч людей вышли в субботу на разные демонстрации: в поддержку Гуайдо, который объявил себя "исполняющим обязанности президента", и Мадуро, который был приведен к присяге 10 января на спорный второй шестилетний срок.

Во время протестов Гуайдо объявил об открытии центров сбора лекарств и продуктов питания, которых не хватает в Венесуэле, в соседней Колумбии и Бразилии.

Выступая на демонстрации в свою поддержку, Мадуро проигнорировал требования международного сообщества провести новые выборы президета и вместо этого призвал к досрочному проведению выборов в законодательные органы.

Напомним:

  • Ранее 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
  • В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

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Темы: Венесуэла


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