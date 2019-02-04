Мадуро отказался объявлять новые выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.

Об этом он заявил в интервью испанскому телеканалу Sexta, пишет AFP.

Мадуро заявил, что он "не поддастся давлению" тех, кто призывает к его отставке.

"Они пытаются загнать нас в угол с ультиматумами, чтобы вывести нас в экстремальную ситуацию конфронтации", - сказал Мадуро.

Ранее в воскресенье Мадуро обратился к военнослужащим Венесуэлы, призвав их к "максимальной сплоченности" на следующий день после того, как генерал ВВС Венесуэлы публично стал на сторону Гуайдо.

Оппозиция "хочет раздать страну по частям империи гринго и местным олигархиям", заявил Мадуро солдатам.

Десятки тысяч людей вышли в субботу на разные демонстрации: в поддержку Гуайдо, который объявил себя "исполняющим обязанности президента", и Мадуро, который был приведен к присяге 10 января на спорный второй шестилетний срок.

Во время протестов Гуайдо объявил об открытии центров сбора лекарств и продуктов питания, которых не хватает в Венесуэле, в соседней Колумбии и Бразилии.

Выступая на демонстрации в свою поддержку, Мадуро проигнорировал требования международного сообщества провести новые выборы президета и вместо этого призвал к досрочному проведению выборов в законодательные органы.

Напомним: