Венесуэла: высокопоставленный генерал ВВС поддержал Гуайдо
Высокопоставленный генерал военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он также осудил "диктаторское" президентство главы государства Николаса Мадуро.
Об этом Янес заявил в видеообращении, опубликованном в субботу, передает "Радио Свобода".
"Народ Венесуэлы, 90 процентов Вооруженных сил Венесуэлы уже не с диктатором, они с народом Венесуэлы", - заявил генерал.
В ответ командование ВВС в своем официальном твиттере обвинило его в государственной измене.
Янес стал первым действующим венесуэльским генералом, который поддержал Гуайдо после того, как оппозиционер объявил себя временным президентом страны.
После того, как Янес объявил о поддержке оппозиции, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо и прекратить поддержку Мадуро.
Another Venezuelan military officer recognizes the legitimate President of VZ. The US calls on all military members to follow General Yánez’s lead, and to protect the peaceful protestors supporting democracy. https://t.co/dfFtN1mbEV— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 2, 2019
"США призывают всех военных следовать за генералом Янесом и защитить мирных демонстрантов, поддерживающих демократию", - написал он в Twitter.
Напомним:
- 29 января сообщалось, что из московского аэропорта Внуково в столицу Венесуэлы вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров, но с двумя экипажами.
- Позже парламент Венесуэлы заявил, что из страны пытались вывезти в Россию около 20 тонн золота.
- 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.
- Президент США Дональд Трамп поддержал его.
- После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.
- Евросоюз, Канада, Украина и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.
- "Новая газета" сообщила, что в Венесуэлу из России транзитом через Дубай и Марокко прилетел грузовой Boeing, который привез отстраненному президенту Николасу Мадуро контейнеры с наличными долларами.
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