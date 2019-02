Венесуэла: высокопоставленный генерал ВВС поддержал Гуайдо

Высокопоставленный генерал военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он также осудил "диктаторское" президентство главы государства Николаса Мадуро.

Об этом Янес заявил в видеообращении, опубликованном в субботу, передает "Радио Свобода".

"Народ Венесуэлы, 90 процентов Вооруженных сил Венесуэлы уже не с диктатором, они с народом Венесуэлы", - заявил генерал.

В ответ командование ВВС в своем официальном твиттере обвинило его в государственной измене.

Янес стал первым действующим венесуэльским генералом, который поддержал Гуайдо после того, как оппозиционер объявил себя временным президентом страны.

После того, как Янес объявил о поддержке оппозиции, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо и прекратить поддержку Мадуро.

Another Venezuelan military officer recognizes the legitimate President of VZ. The US calls on all military members to follow General Yánez’s lead, and to protect the peaceful protestors supporting democracy. https://t.co/dfFtN1mbEV