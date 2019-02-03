Венесуэла: высокопоставленный генерал ВВС поддержал Гуайдо

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Воскресенье, 3 февраля 2019, 04:54

Высокопоставленный генерал военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Янес поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Он также осудил "диктаторское" президентство главы государства Николаса Мадуро.

Об этом Янес заявил в видеообращении, опубликованном в субботу, передает "Радио Свобода".

"Народ Венесуэлы, 90 процентов Вооруженных сил Венесуэлы уже не с диктатором, они с народом Венесуэлы", - заявил генерал.

В ответ командование ВВС в своем официальном твиттере обвинило его в государственной измене.

Янес стал первым действующим венесуэльским генералом, который поддержал Гуайдо после того, как оппозиционер объявил себя временным президентом страны.

После того, как Янес объявил о поддержке оппозиции, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон призвал военных Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо и прекратить поддержку Мадуро.

"США призывают всех военных следовать за генералом Янесом и защитить мирных демонстрантов, поддерживающих демократию", - написал он в Twitter.

Напомним:

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Темы: Венесуэла


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