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Мадуро пригрозил Трампу "Вьетнамом в Латинской Америке"

Понедельник, 4 февраля 2019, 06:51

Президент Венесуэлы Николас Мадуро  предупредил президента США Дональда Трампа, что он покинет Белый дом, "запятнанный кровью", если введет войска в Венесуэлу.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sexta, передает The Guardian.

Мадуро призвал Трампа "проявить уважение" и спросил, планирует ли он "повторить Вьетнам в Латинской Америке".

Мадуро также обратился к оппозиционеру Хуану Гуайдо, который 23 января объявил себя законным временным президентом Венесуэлы, призвав его "больше не причинять вред стране  и прекратить эту стратегию подогревания переворота".

Напоминаем:

  • Ранее 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
  • В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенесуэлаСША
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