Кандидатов в президенты стало 30

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в президенты Украины еще 2 человек.

Такое решение было принято на заседании комиссии в понедельник.

В частности кандидатами стали бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный и председатель партии "Видродження", нардеп Виктор Бондарь.

Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля, но срок подачи документов уже закончился.

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Напомним: