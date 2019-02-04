Кандидатов в президенты стало 30
Понедельник, 4 февраля 2019, 15:28
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в президенты Украины еще 2 человек.
Такое решение было принято на заседании комиссии в понедельник.
В частности кандидатами стали бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный и председатель партии "Видродження", нардеп Виктор Бондарь.
Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля, но срок подачи документов уже закончился.
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Напомним:
- Ранее ЦИК зарегистрировала 28 кандидатов в президенты на выборах 2019 года.
- Выборы президента пройдут 31 марта.
Украинская правда