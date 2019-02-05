Канада не рассматривает введение войск в Венесуэлу - МИД

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Вторник, 5 февраля 2019, 06:18

Оттава не рассматривает возможности введения войск в Венесуэлу с целью урегулирования кризиса в стране.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает "Укринформ".

"Могу подтвердить, что Канада не рассматривает военного вторжения в Венесуэлу", - подчеркнула Фриланд.

"В принятом членами "Лимской группы" документе по Венесуэле подчеркивается отказ от применения военной силы против Каракаса", - напомнила она.

Перед этим министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что говорить о введении в Венесуэлу иностранных войск "пока рано".

Напоминаем:

  • Ранее 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
  • В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

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Темы: Канада Венесуэла


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