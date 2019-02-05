Канада не рассматривает введение войск в Венесуэлу - МИД
Вторник, 5 февраля 2019, 05:18
Оттава не рассматривает возможности введения войск в Венесуэлу с целью урегулирования кризиса в стране.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает "Укринформ".
"Могу подтвердить, что Канада не рассматривает военного вторжения в Венесуэлу", - подчеркнула Фриланд.
"В принятом членами "Лимской группы" документе по Венесуэле подчеркивается отказ от применения военной силы против Каракаса", - напомнила она.
Перед этим министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что говорить о введении в Венесуэлу иностранных войск "пока рано".
Напоминаем:
- Ранее 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.
- В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
- В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
- Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
- Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
- ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
- Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
- Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.