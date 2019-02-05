Канада не рассматривает введение войск в Венесуэлу - МИД

Оттава не рассматривает возможности введения войск в Венесуэлу с целью урегулирования кризиса в стране.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает "Укринформ".

"Могу подтвердить, что Канада не рассматривает военного вторжения в Венесуэлу", - подчеркнула Фриланд.

"В принятом членами "Лимской группы" документе по Венесуэле подчеркивается отказ от применения военной силы против Каракаса", - напомнила она.

Перед этим министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что говорить о введении в Венесуэлу иностранных войск "пока рано".

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