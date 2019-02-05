В Раде будут отключать микрофон агитаторам – Парубий

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Вторник, 5 февраля 2019, 10:46

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что в парламенте будут отключать микрофон тем, кто будет вести избирательную агитацию.

Об этом он сказал 5 февраля, открывая 10-ю сессию Рады. 

"Когда я буду видеть, как председатель ВР, что при обсуждении законов кто-то не обсуждает закон, а ведет избирательную агитацию, я буду отключать микрофон", - сказал спикер парламента.

Он выразил уверенность, что депутаты это поддержат.

"Я не позволю превратить Верховную Раду в плацдарм для избирательной кампании, особенно учитывая то, какая огромная ответственность стоит перед нами на этой сессии", - сказал Парубий.  

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Напомним:

  • Выборы президента пройдут 31 марта.
  • ЦИК зарегистрировала 30 кандидатов в президенты на выборах 2019 года.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Парубий Верховная Рада выборы президента 2019


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