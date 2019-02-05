Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало известно, почему суд снял арест с "имущества Захарченко"

Вторник, 5 февраля 2019, 12:42

Имущество, которое арестовывали в деле против экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, принадлежит предпринимателю, который отрицает свою связь с бывшим чиновником.

Об этом говорится в полном решении Печерского райсуда Киева, который отменил арест имущества.

Земельные участки и недвижимость принадлежит нидерландскому Фонду Административное бюро LVV, а инвестором последнего является Найджелт Брос Холдинг ЛТД с Британских Виргинских островов.

Бенефициаром "имущества Захарченко" является украинский гражданин, который уверяет, что не имеет никакого отношения к Захарченко. Его имя зашифровано в публичной версии решения.

Ранее предприниматель уже доказал в суде, что информацию о его связи с экс-министром распространяли с целью шантажа.

Судя по номеру дела, речь идет о Кушнареве Игоре Владимировиче, который в 2016 году действительно судился за несколько публикаций в сети с 2011-2015 годы. Тогда СМИ распространяли расследование о монополизации рынка оценочных услуг, за которой якобы стоял сын экс-президента Виктора Януковича. Журналисты тогда утверждали, что Кушнарев был причастен к "схеме". Однако бизнесмен решил судиться с расследователем, и в конце концов заключил с ним соглашение, в котором журналист признал свою вину и пообещал заплатить 200 тысяч гривен возмещений.

Оспаривая арест "имущества Захарченко", его владелец убедил суд, что легально стал владельцем состояния, и все его доходы задекларированы должным образом.

Судья Печерского райсуда Виталий Писанец не нашел связи между владельцем имущества и Захарченко и его возможными преступлениями, и поэтому согласился разморозить земельные участки, дома, квартиру и машиноместа.

Напомним:

  • 30 января Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко.
  • Отмечалось, что решение суда обжалованию не подлежит.
  • Речь идет о 20 земельных участках, трех домах, квартире и двух машиноместах.
  • Позже генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что следствие повторно наложит арест на имущество.

Соня Лукашова, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Захарченкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Захарченко
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Кабмин хочет взыскать активы экс-главы МВД времен Януковича
Суд заочно арестовал экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Последние новости
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
Все новости...
Реклама: