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В Минздраве прокомментировали запрет Супрун исполнять обязанности министра

Вторник, 5 февраля 2019, 12:50
В Минздраве прокомментировали запрет Супрун исполнять обязанности министра

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что проводят консультации с юристами по решению суда о запрете главе ведомства Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию обязанностей министра.

Об этом говорится в заявлении Минздрава в Facebook.

Отмечается, что министерству стало известно о решении суда из СМИ.

"Консультируется с юристами. Держим в курсе. Работаем!", - заявили в Минздраве.

В свою очередь посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что обеспокоена возможным влиянием решения суда об отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун на реформу здравоохранения.

"Ожидаю дальнейших подробностей по этому делу, однако обеспокоена возможным его влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", - написала посол на своей странице в Twitter во вторник.

Напомним:

Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинздравСупрунсуд
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