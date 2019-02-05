На Медведчука открыли дело про госизмену и сепаратизм

24004 просмотра
Вторник, 5 февраля 2019, 13:57

Генпрокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Дело возбуждено по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерука.

"Глава пророссийской организации "Украинский выбор – право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины", – написала Сарган.

Она добавила, что "план" Медведчука предусматривает создание на Донбассе автономного региона в составе Украины, а договоренности должны проходить в "четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва".

В ГПУ подчеркнули, что Конституция определяет Украину как унитарное государство, а Россия, поддерживая боевиков на Донбассе, проводит агрессивные действия. Учитывая это, призывы к "автономному региону" могут способствовать подрывной деятельности РФ.

При таких обстоятельствах, в действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена).

"В данном случае провозглашено призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения", – объяснила пресс-секретарь генпрокурора.

Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности по подследственности.

Напомним:

  • Генпрокурор Юрий Луценко неоднократно заявлял, что, несмотря на общественное недовольство, Медведчука сложно привлечь к ответственности, потому что тот не нарушает закон.
  • На первом съезде "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.
  • В конце июля Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За життя" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
  • Ранее кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Медведчук госизмена сепаратизм


powered by lun.ua
По теме
Яценюк попросил Порошенко "освободить Украину от кума Путина" 2 февраля 2019, 17:32
"Крым на Донбассе" – путинский сценарий уничтожения Украины 31 января 2019, 14:00
Новости дня: Порошенко идет на второй срок, а Медведчук хочет автономию для Донбасса 29 января 2019, 21:13
Все новости
Главные новости
В правительстве спрогнозировали дальнейшую судьбу Супрун: Реванша не будет
5 человек погибли в ДТП возле пропускного пункта на Донбассе
Янукович даст пресс-конференцию в Москве
На Медведчука открыли дело про госизмену и сепаратизм
Все новости
здоровье

Суперфуды: киноа, чиа и годжи. Не миф ли их полезность?

ted

Попробуйте что-то новое на протяжении следующих 30 дней – и не пожалеете

психология

5 советов как преодолеть тревожность

Поиск по сайту
Архив
Весь архів