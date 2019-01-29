Медведчук хочет закрепить в Конституции автономный статус Донбасса

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.

Об этом он сказал на первом съезде "Оппозиционной платформы - за жизнь", где выразил поддержку кандидату в президенты Юрию Бойко.

По его словам, сейчас тему Донбасса поднимают большинство кандидатов в президенты, но используют ее в пиар-целях и только у представителей "Оппозиционной платформы" якобы есть реальный план по установлению мира на оккупированной территории.

Он отметил, что программа кандидата от его партии предусматривает возвращение "людей, а не территории", через их сознание, гарантии безопасности и уже потом стоит "возвращать Донбасс в Украину и Украину на Донбасс".

Медведчук отметил, что договоренности о мире могут быть достигнуты в четырехугольнике - Киев-Донецк-Луганск-Москва.

"План концепции предусматривает создание автономного региона Донбасс в составе Украины - со своим парламентом, правительством и другими органами власти", - заявил он.

Медведчук добавил, что предлагается внести соответствующие изменения в Конституцию Украины и добавил, что это якобы не противоречит Минским договоренностям и законодательству Украины.

"Порошенко говорит, что ключ от мира находится в Кремле. Знаете, он прав - это действительно так. Но в зависимости от него и других, которые рвутся к власти, мы не просто знаем, где этот ключ, и знаем, где находятся двери, к которым подходит этот ключ", - подчеркнул кум Путина.

В своей речи Медведчук раскритиковал проевропейские стремления действующей власти и отметил также необходимость восстановления дружбы и экономического сотрудничества с Россией и пообещал кандидату в президенты Бойко быть рядом с ним на пути к победе.

Напомним: