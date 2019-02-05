За зарплату агитаторам можно сесть в тюрьму – МВД
Оплата кандидатами работы агитаторов и членов избирательных комиссий является нарушением закона, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Об этом на брифинге 5 февраля заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает пресс-служба МВД.
"Закон о выборах президента не предполагает, что кандидаты имеют право платить наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытка осуществить такие платежи нами будет расцениваться и квалифицироваться по статье 160 УК "подкуп избирателей", - сказал он.
Варченко напомнил, что по закону оплата труда членов комиссий финансируется из бюджета.
Он добавил, что незаконными являются и действия некоторых штабов, которые заключают трудовые договора с агитаторами и платят им деньги за агитацию.
"Напоминаю, статья 64 закона о выборах президента запрещает любые выплаты за агитационную работу. Попытки заключить массовые договора – десятками тысяч, будут расценены нами как нарушение избирательного законодательства по 160 статье", - подытожил советник министра.
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Напомним:
- Выборы президента назначены на 31 марта.
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