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За зарплату агитаторам можно сесть в тюрьму – МВД

Вторник, 5 февраля 2019, 13:26

Оплата кандидатами работы агитаторов и членов избирательных комиссий является нарушением закона, за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом на брифинге 5 февраля заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, сообщает пресс-служба МВД.

"Закон о выборах президента не предполагает, что кандидаты имеют право платить наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытка осуществить такие платежи нами будет расцениваться и квалифицироваться по статье 160 УК "подкуп избирателей", - сказал он.

Варченко напомнил, что по закону оплата труда членов комиссий финансируется из бюджета. 

Он добавил, что незаконными являются и действия некоторых штабов, которые заключают трудовые договора с агитаторами и платят им деньги за агитацию.

"Напоминаю, статья 64 закона о выборах президента запрещает любые выплаты за агитационную работу. Попытки заключить массовые договора – десятками тысяч, будут расценены нами как нарушение избирательного законодательства по 160 статье", - подытожил советник министра.

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Напомним:

  • Выборы президента назначены на 31 марта.
  • На сайте Нацполиции создали специальную рубрику, где правоохранители будут аккумулировать сообщения о нарушениях избирательного законодательства, с соответствующей инструкцией о проверке этой информации и определением правовой квалификации по тому или иному факту.
  • Нацполиция по состоянию на 28 января зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства и открыла 8 уголовных производств.

Украинская правда
Темы: МВДвыборы президента 2019агитация
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